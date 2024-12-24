Пожежа у госпспоруді на Харківщині вирувала дві години, постраждала жінка
Про загоряння, що сталися на Харківщині протягом доби, повідомили вранці 24 грудня у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.
Загалом у рятувальників було 19 оперативних виїздів, сім із них – на ліквідацію пожеж.
О 09:59 рятувальники отримали повідомлення про загоряння на території приватного будинку у селі Башилівка Лозівського району.
“Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці встановили, що горить господарча споруда на площі 60 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 12:32. Внаслідок пожежі 46-річна жінка отримала термічні опіки та була госпіталізована до лікувального закладу. Причина виникнення пожежі встановлюється”, – зазначили у ДСНС.
Крім того, за добу піротехніки знайшли та знешкодили 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 08:06;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загоряння, що сталися на Харківщині протягом доби, повідомили вранці 24 грудня у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.".