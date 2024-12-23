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Троє пенсіонерів загинули у Харкові та області у пожежах – подробиці від ДСНС

Події 08:54   23.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє пенсіонерів загинули у Харкові та області у пожежах – подробиці від ДСНС

Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити десять пожеж на Харківщині, написали в ГУ ДСНС у Харківській області.

Напередодні вдень, о 13:27, у Дергачах зафіксували загоряння у приватному будинку. Внаслідок пожежі загинули двоє людей.

На місце оперативно прибули вогнеборці, які встановили, що у приватній оселі горять речі домашнього вжитку та ліжко на площі 1 м кв. Попри невелику площу займання сильне задимлення призвело до загибелі чоловіка 1935 та жінки 1937 років народження. ️О 14:12 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється”, – уточнили у ДСНС.

Ще одна смертельна пожежа сталася напередодні увечері у Харкові. Займання зафіксували також у приватному будинку, на Дипломатичному провулку в Новобаварському районі.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем були охоплені кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1942 року народження. ️Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. На місці події працювало 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС“, – додали рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити десять пожеж на Харківщині, написали в ГУ ДСНС у Харківській області.".