Троє пенсіонерів загинули у Харкові та області у пожежах – подробиці від ДСНС

Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити десять пожеж на Харківщині, написали в ГУ ДСНС у Харківській області.

Напередодні вдень, о 13:27, у Дергачах зафіксували загоряння у приватному будинку. Внаслідок пожежі загинули двоє людей.

“На місце оперативно прибули вогнеборці, які встановили, що у приватній оселі горять речі домашнього вжитку та ліжко на площі 1 м кв. Попри невелику площу займання сильне задимлення призвело до загибелі чоловіка 1935 та жінки 1937 років народження. ️О 14:12 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється”, – уточнили у ДСНС.

Ще одна смертельна пожежа сталася напередодні увечері у Харкові. Займання зафіксували також у приватному будинку, на Дипломатичному провулку в Новобаварському районі.

“На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем були охоплені кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1942 року народження. ️Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. На місці події працювало 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС“, – додали рятувальники.