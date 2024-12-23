Трое пенсионеров погибли в Харькове и области в пожарах – подробности от ГСЧС
Всего в течение суток спасатели выезжали тушить десять пожаров на Харьковщине, написали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Накануне днем, в 13:27, в Дергачах зафиксировали возгорание в частном доме. В результате пожара погибли двое людей.
«На место оперативно прибыли пожарные, которые установили, что в частном доме горят вещи домашнего обихода и кровать на площади 1 м. кв. Несмотря на небольшую площадь возгорания, сильное задымление привело к гибели мужчины 1935 и женщины 1937 года рождения. ️О 14:12 огонь был ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.
Еще один смертельный пожар произошёл накануне вечером в Харькове. Возгорание произошло также в частном доме, на переулке Дипломатическом в Новобаварском районе.
«К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены комнаты, перекрытия и крыша жилого дома на площади 150 м кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1942 года рождения. ️Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работало 17 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС», – добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 08:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток спасатели выезжали тушить десять пожаров на Харьковщине, написали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".