Новости Харькова — главное за 23.12: трое людей погибли в пожарах, обстрелы
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
09:00
Трое пенсионеров погибли в Харькове и области в пожарах – подробности от ГСЧС
Всего в течение суток спасатели выезжали тушить десять пожаров на Харьковщине, написали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Накануне днем, в 13:27, в Дергачах зафиксировали возгорание в частном доме. В результате пожара погибли двое людей.
«На место оперативно прибыли пожарные, которые установили, что в частном доме горят вещи домашнего обихода и кровать на площади 1 м. кв. Несмотря на небольшую площадь возгорания, сильное задымление привело к гибели мужчины 1935 и женщины 1937 года рождения. ️О 14:12 огонь был ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.
Еще один смертельный пожар произошёл накануне вечером в Харькове. Возгорание зафиксировали также в частном доме, на переулке Дипломатическом в Новобаварском районе.
«К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены комнаты, перекрытия и крыша жилого дома на площади 150 м кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1942 года рождения. ️Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работало 17 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС», – добавили спасатели.
08:35
Мужчина пострадал на Купянщине из-за обстрелов РФ – Синегубов
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, накануне утром вследствие удара вражеского беспилотника ранения получил 56-летний мужчина.
«11:20 г. Купянск. В результате удара дроном 56-летний мужчина получил ранения. Состояние пострадавшего тяжелое», – уточнил начальник ХОВА.
Он также напомнил, что в области продолжается эвакуация. Так в течение суток из населенных пунктов Купянского и Боровского направления в безопасные места удалось вывезти двоих людей.
08:20
Генштаб: оккупанты штурмовали позиции ВСУ 14 раз – где наступали
О боях, которые произошли в течение суток в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции семь раз. Атаковал в районе Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги, Бугроватки и Старицы.
На Купянщине россияне пытались наступать также семь раз, пишут в Генштабе.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки», – уточнили в ГШ.
07:05
Беспилотники кружили ночью над Харьковом и областью
Тревогу на Харьковщине Воздушные силы ВСУ объявили еще накануне в 21:01. Угроза возникла из-за российского БПЛА в северной части области.
Вскоре беспилотники появились и над городом.
По данным популярных мониторинговых телеграм-каналов, в разных частях Харькова кружили несколько дронов. После – они вылетели за пределы города. А ближе к полуночи беспилотники зафиксировали в Балаклейском районе.
Отбой тревоги дали в 01:05. После этого до самого утра угроз для Харьковской области не было, тревог не объявляли.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 09:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".