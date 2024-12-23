Семь боев идут на Купянском направлении, два – на Харьковском: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении сегодня произошло три боя. Украинские войска отбили одну атаку россиян в районе Волчанска, еще два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Пять штурмов оккупантов отбили украинские воины вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Богуславки на Купянском направлении, еще семь боев продолжаются.
Читайте также: «Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бои, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семь боев идут на Купянском направлении, два – на Харьковском: ГШ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня произошло три боя. Украинские войска отбили одну атаку россиян в районе Волчанска, еще два боя продолжаются.".