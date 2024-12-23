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Семь боев идут на Купянском направлении, два – на Харьковском: ГШ на 16:00

Фронт 16:52   23.12.2024
Виктория Яковенко
Семь боев идут на Купянском направлении, два – на Харьковском: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сегодня произошло три боя. Украинские войска отбили одну атаку россиян в районе Волчанска, еще два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Пять штурмов оккупантов отбили украинские воины вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Богуславки на Купянском направлении, еще семь боев продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня произошло три боя. Украинские войска отбили одну атаку россиян в районе Волчанска, еще два боя продолжаются.".