Семь боев идут на Купянском направлении, два – на Харьковском: ГШ на 16:00

На Харьковском направлении сегодня произошло три боя. Украинские войска отбили одну атаку россиян в районе Волчанска, еще два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Пять штурмов оккупантов отбили украинские воины вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Богуславки на Купянском направлении, еще семь боев продолжаются.