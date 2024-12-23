«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)
Армия РФ последние десять дней, в канун новогодних праздников, активизировались в районе поселка Боровая, сообщил в эфире нацмарафона заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.
По его словам, враг не изменил свою тактику – применяет «волновые» атаки с привлечением большого количества пехоты.
«В том числе применяют корейцев, которые уже в этой системе применения», — отмечает Кудряшов.
Он добавил, что сейчас нет большой разницы между штатными солдатами РФ и военными КНДР, выполняющими задание.
«В некоторых случаях они не понимают, что происходит, а именно: когда летит ударный дрон типа FPV. Они теряются. Но это вопрос времени, я думаю, что расслабляться не нужно. Так или иначе, враг, в виде РФ, эволюционировал и такие приданые подразделения из КНДР тоже будут эволюционировать в смысле развития своего военного дела», — сказал Кудряшов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 3 ОШБр, Борова, Боровая, кндр, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ последние десять дней, в канун новогодних праздников, активизировались в районе поселка Боровая, сообщил в эфире нацмарафона заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.".