Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)

Фронт 14:23   23.12.2024
Виктория Яковенко
«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео) скриншот

Армия РФ последние десять дней, в канун новогодних праздников, активизировались в районе поселка Боровая, сообщил в эфире нацмарафона заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.

По его словам, враг не изменил свою тактику – применяет «волновые» атаки с привлечением большого количества пехоты.

«В том числе применяют корейцев, которые уже в этой системе применения», — отмечает Кудряшов.

Он добавил, что сейчас нет большой разницы между штатными солдатами РФ и военными КНДР, выполняющими задание.

«В некоторых случаях они не понимают, что происходит, а именно: когда летит ударный дрон типа FPV. Они теряются. Но это вопрос времени, я думаю, что расслабляться не нужно. Так или иначе, враг, в виде РФ, эволюционировал и такие приданые подразделения из КНДР тоже будут эволюционировать в смысле развития своего военного дела», — сказал Кудряшов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Экс-заключенных и неопытных бойцов отправляет РФ на «мясные штурмы» – ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
23.12.2024, 11:21
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
23.12.2024, 14:55
«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)
«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)
23.12.2024, 14:23
TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят
TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят
21.12.2024, 17:47
47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото)
47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото)
23.12.2024, 14:51

Новости по теме:

11:30
«Очень сложные условия»: что мешает Третьей штурмовой на Харьковщине (видео)
14:14
ПВО бьет рекорды на Харьковщине — 3-я ОШБр о результатах за четыре месяца
14:20
На Харьковщине зачистили село, куда прорвались оккупанты (видео)
15:38
Минус более 600 оккупантов, сожгли «Солнцепек»: 3 ОШБр о неделе на Харьковщине
07:48
Наблюдаем увеличение активности РФ и применения брони на Харьковщине — 3 ОШБр

Вы читали новость: ««Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ последние десять дней, в канун новогодних праздников, активизировались в районе поселка Боровая, сообщил в эфире нацмарафона заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.".