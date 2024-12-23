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«Вони губляться» – 3-тя штурмова про військових КНДР на Харківщині (відео)

Фронт 14:23   23.12.2024
Вікторія Яковенко
«Вони губляться» – 3-тя штурмова про військових КНДР на Харківщині (відео) скриншот

Армія РФ останні десять днів, напередодні новорічних свят, активізувалися в районі селища Борова, повідомив в етері нацмарафону заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.

За його словами, ворог не змінює свою тактику – застосовує «хвильові» атаки з залученням великої кількості піхоти.

«В тому числі застосовують корейців, які вже в цій системі застосування», – зазначає Кудряшов.

Він додав, що наразі немає великої різниці між штатними солдатами РФ і військовими КНДР, які виконують завдання.

«В деяких випадках вони не розуміють, що відбувається, а саме: коли летить ударний дрон типу FPV. Вони губляться. Але це питання часу, я думаю, що розслаблятися не потрібно. Так чи інакше ворог, у вигляді РФ, еволюціонував і такі придані підрозділи з КНДР теж будуть еволюціонувати в сенсі розвитку своєї військової справи», – сказав Кудряшов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ останні десять днів, напередодні новорічних свят, активізувалися в районі селища Борова, повідомив в етері нацмарафону заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.".