«Вони губляться» – 3-тя штурмова про військових КНДР на Харківщині (відео)
Армія РФ останні десять днів, напередодні новорічних свят, активізувалися в районі селища Борова, повідомив в етері нацмарафону заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.
За його словами, ворог не змінює свою тактику – застосовує «хвильові» атаки з залученням великої кількості піхоти.
«В тому числі застосовують корейців, які вже в цій системі застосування», – зазначає Кудряшов.
Він додав, що наразі немає великої різниці між штатними солдатами РФ і військовими КНДР, які виконують завдання.
«В деяких випадках вони не розуміють, що відбувається, а саме: коли летить ударний дрон типу FPV. Вони губляться. Але це питання часу, я думаю, що розслаблятися не потрібно. Так чи інакше ворог, у вигляді РФ, еволюціонував і такі придані підрозділи з КНДР теж будуть еволюціонувати в сенсі розвитку своєї військової справи», – сказав Кудряшов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: 3 ОШБр, Борова, кндр, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 14:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ останні десять днів, напередодні новорічних свят, активізувалися в районі селища Борова, повідомив в етері нацмарафону заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.".