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Сім боїв йдуть на Куп’янському напрямку, два – на Харківському: ГШ на 16:00

Фронт 16:52   23.12.2024
Вікторія Яковенко
Сім боїв йдуть на Куп’янському напрямку, два – на Харківському: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бої. Українські війська відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська, ще два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

П’ять штурмів окупантів відбили українські воїни поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Богуславки на Куп’янському напрямку, ще сім боїв тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Сім боїв йдуть на Куп’янському напрямку, два – на Харківському: ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бої. Українські війська відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська, ще два бої тривають.".