Сім боїв йдуть на Куп’янському напрямку, два – на Харківському: ГШ на 16:00

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бої. Українські війська відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська, ще два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

П’ять штурмів окупантів відбили українські воїни поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Богуславки на Куп’янському напрямку, ще сім боїв тривають.