Разрушили еще в апреле 2022: на Изюмщине восстановили высоковольтную линию

Как уточнили в АО «Харьковоблэнерго», высоковольтную линию в Изюмском районе пришлось строить фактически с нуля.

Энергетики уточнили: эта линия важна тем, что обеспечивает электроэнергией сразу несколько населенных пунктов Изюмского и Боровского района. Однако осмотреть ее и оценить масштабы разрушений энергетикам удалось только в конце 2022 года. Тогда как разрушили высоковольтную линию практически сразу после полномасштабного вторжения РФ.

Как оказалось, высоковольтную линию необходимо было восстановить практически с нуля, отметили энергетики.

«Для того чтобы ее восстановить, нужно было установить почти полсотни новых опор, смонтировать 35 км провода, заменить около 700 изоляторов. Перед тем, как приступить к работе, конечно, нужно было дождаться разминирования трассы линии электропередачи. Саперы работали над решением этой задачи в 2023 году. В течение следующего периода мы накапливали материалы для обновления электросети. Благодаря гуманитарной помощи – материалам, предоставленным для восстановления этой ВЛ в полном объеме, удалось выполнить все работы и включить линию под напряжение», – уточнил начальник Лозовского ВРЭМ Дмитрий Касьян.