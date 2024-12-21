Зеленский наградил харьковских энергетиков (фото, видео)
Награды в канун Дня энергетика президент Украины Владимир Зеленский вручил сотрудникам АО «Харьковоблэнерго» Сергею Непочатову и Алексею Бычову.
Президент встретился с украинскими энергетиками накануне их профессионального праздника, сообщила пресс-служба Зеленского.
«Ремонтные бригады, работающие круглосуточно, инженеры и все специалисты нашей энергетики, восстанавливающие устойчивость системы. Электромонтеры, техники, машинисты, операторы системы, диспетчеры, водители, менеджеры энергообъектов – спасибо всем, кто работает ради света для украинцев, ради тепла в наших квартирах и домах», – сказал Владимир Зеленский.
Среди тех, кто получил в этом году госнаграды, — два сотрудника АО «Харьковоблэнерго» Сергей Непочатов и Алексей Бычов, проинформировала пресс-служба компании.
Мастер производственного участка Балаклейского района электрических сетей Сергей Непочатов получил медаль «За труд и доблесть». Он ремонтировал сети под обстрелами в «серой» зоне.
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач Изюмского участка Купянского высоковольтного района электрических сетей Алексей Бычов награжден орденом «За мужество» III степени.
«В начале полномасштабного вторжения квартира энергетика в Изюме была разрушена в результате прямого попадания снаряда, город был оккупирован. Алексею тогда удалось уехать, однако после освобождения Изюма он вернулся. Участвовал в восстановлении электроснабжения родного города, а затем и всего района», — отметили в облэнерго.
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", госнаграды, Зеленский, новости Харькова, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Награды в канун Дня энергетика президент Украины Владимир Зеленский вручил сотрудникам АО «Харьковоблэнерго» Сергею Непочатову и Алексею Бычову".