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Зеленский наградил харьковских энергетиков (фото, видео)

Общество 11:09   21.12.2024
Оксана Горун
Зеленский наградил харьковских энергетиков (фото, видео) Мастер производственного участка Балаклейского района электрических сетей Сергей Непочатов получает награду из рук президента. Фото: пресс-служба ОПУ

Награды в канун Дня энергетика президент Украины Владимир Зеленский вручил сотрудникам АО «Харьковоблэнерго» Сергею Непочатову и Алексею Бычову.

Президент встретился с украинскими энергетиками накануне их профессионального праздника, сообщила пресс-служба Зеленского.

«Ремонтные бригады, работающие круглосуточно, инженеры и все специалисты нашей энергетики, восстанавливающие устойчивость системы. Электромонтеры, техники, машинисты, операторы системы, диспетчеры, водители, менеджеры энергообъектов – спасибо всем, кто работает ради света для украинцев, ради тепла в наших квартирах и домах», – сказал Владимир Зеленский.

Среди тех, кто получил в этом году госнаграды, — два сотрудника  АО «Харьковоблэнерго» Сергей Непочатов и Алексей Бычов, проинформировала пресс-служба компании.

Мастер производственного участка Балаклейского района электрических сетей Сергей Непочатов получил медаль «За труд и доблесть». Он ремонтировал сети под обстрелами в «серой» зоне.

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач Изюмского участка Купянского высоковольтного района электрических сетей Алексей Бычов награжден орденом «За мужество» III степени.

Зеленский наградил энергетиков Харьковщины 2
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач Изюмского участка Купянского высоковольтного района электрических сетей Алексей Бычов награжден орденом «За мужество» III степени. Фото: пресс-служба ОПУ

«В начале полномасштабного вторжения квартира энергетика в Изюме была разрушена в результате прямого попадания снаряда, город был оккупирован. Алексею тогда удалось уехать, однако после освобождения Изюма он вернулся. Участвовал в восстановлении электроснабжения родного города, а затем и всего района», — отметили в облэнерго.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 11:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Награды в канун Дня энергетика президент Украины Владимир Зеленский вручил сотрудникам АО «Харьковоблэнерго» Сергею Непочатову и Алексею Бычову".