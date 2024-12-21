Зеленський нагородив харківських енергетиків (фото, відео)
Нагороди напередодні Дня енергетика президент України Володимир Зеленський вручив співробітникам АТ “Харківобленерго” Сергію Непочатову та Олексію Бичову.
Президент зустрівся з українськими енергетиками напередодні їхнього професійного свята, повідомила пресслужба Зеленського.
“Ремонтні бригади, які працюють цілодобово, інженери та всі фахівці нашої енергетики, які відновлюють стійкість системи. Електромонтери, техніки, машиністи, оператори системи, диспетчери, водії, менеджери енергооб’єктів – дякуємо всім, хто працює заради світла для українців, заради тепла в наших квартирах і будинках”, – сказав Володимир Зеленський.
Серед тих, хто отримав цього року держнагороди, — два співробітники АТ “Харківобленерго” Сергій Непочатов та Олексій Бичов, поінформувала пресслужба компанії.
Майстер виробничої дільниці Балаклійського району електричних мереж Сергій Непочатов отримав медаль “За працю і звитягу”. Він ремонтував мережі під обстрілами у “сірій” зоні.
Електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі Ізюмської дільниці Куп’янського високовольтного району електричних мереж Олексій Бичов нагородили орденом “За мужність” III ступеня.
“На початку повномасштабного вторгнення квартиру енергетика в Ізюмі було зруйновано внаслідок прямого влучання снаряда, місто було окуповане. Олексію тоді вдалося виїхати, проте після звільнення Ізюма він повернувся. Брав участь у відновленні електропостачання рідного міста, а згодом – і всього району”, – зазначили в обленерго.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нагороди напередодні Дня енергетика президент України Володимир Зеленський вручив співробітникам АТ “Харківобленерго” Сергію Непочатову та Олексію Бичову".