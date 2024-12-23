Зруйнували ще у квітні 2022 року: на Ізюмщині відновили високовольтну лінію

Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, високовольтну лінію в Ізюмському районі довелося будувати фактично з нуля.

Енергетики уточнили: ця лінія важлива тим, що забезпечує електроенергією одразу кілька населених пунктів Ізюмського та Борівського району. Проте оглянути її та оцінити масштаби руйнувань енергетикам вдалося лише наприкінці 2022 року. Тоді як зруйнували високовольтну лінію практично одразу після повномасштабного вторгнення РФ.

Як виявилось, високовольтну лінію необхідно було відновити практично з нуля, зазначили енергетики.

“Для того, щоб її відновити, потрібно було встановити майже півсотні нових опор, змонтувати 35 км проводу, замінити близько 700 ізоляторів. Звичайно, спочатку потрібно було дочекатися розмінування траси лінії електропередачі. Далі ми накопичували матеріали для відновлення електромережі. Завдяки гуманітарній допомозі – матеріалам, які були надані для відновлення цієї ПЛ у повному обсязі, вдалося виконати всі роботи і включити лінію під напругу”, – уточнив начальник Лозівського ВРЕМ Дмитро Касьян.