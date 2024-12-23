Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

Зруйнували ще у квітні 2022 року: на Ізюмщині відновили високовольтну лінію

Суспільство 09:55   23.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зруйнували ще у квітні 2022 року: на Ізюмщині відновили високовольтну лінію Фото: АТ “Харківобленерго”

Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, високовольтну лінію в Ізюмському районі довелося будувати фактично з нуля.

Енергетики уточнили: ця лінія важлива тим, що забезпечує електроенергією одразу кілька населених пунктів Ізюмського та Борівського району. Проте оглянути її та оцінити масштаби руйнувань енергетикам вдалося лише наприкінці 2022 року. Тоді як зруйнували високовольтну лінію практично одразу після повномасштабного вторгнення РФ.

Фото: АТ “Харківобленерго”

Як виявилось, високовольтну лінію необхідно було відновити практично з нуля, зазначили енергетики.

Фото: АТ “Харківобленерго”

Для того, щоб її відновити, потрібно було встановити майже півсотні нових опор, змонтувати 35 км проводу, замінити близько 700 ізоляторів. Звичайно, спочатку потрібно було дочекатися розмінування траси лінії електропередачі. Далі ми накопичували матеріали для відновлення електромережі. Завдяки гуманітарній допомозі – матеріалам, які були надані для відновлення цієї ПЛ у повному обсязі, вдалося виконати всі роботи і включити лінію під напругу”, – уточнив начальник Лозівського ВРЕМ Дмитро Касьян.

Читайте також: Зеленський нагородив харківських енергетиків (фото, відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Постраждалий у Дворічній: селище атакував дрон, подробиці від правоохоронців
Постраждалий у Дворічній: селище атакував дрон, подробиці від правоохоронців
23.12.2024, 12:06
Ексвʼязнів та недосвідчених бійців відправляє РФ на “м’ясні штурми” – ЗСУ
Ексвʼязнів та недосвідчених бійців відправляє РФ на “м’ясні штурми” – ЗСУ
23.12.2024, 11:48
Харківський мобільний додаток «Open Kharkiv»: Терехов розповів як скачати
Харківський мобільний додаток «Open Kharkiv»: Терехов розповів як скачати
23.12.2024, 11:21
“Тканинні шпалери, не у кожного в хаті такі”: де і як живуть ВПО на Харківщині
“Тканинні шпалери, не у кожного в хаті такі”: де і як живуть ВПО на Харківщині
23.12.2024, 11:08
30-річний футбольний арбітр і тренер Щепотьєв із Харкова загинув на фронті
30-річний футбольний арбітр і тренер Щепотьєв із Харкова загинув на фронті
22.12.2024, 14:52
Небезпечну погоду у Харкові та області очікують ввечері та вночі
Небезпечну погоду у Харкові та області очікують ввечері та вночі
22.12.2024, 16:00

Новини за темою:

18:47
Масштабна лісова пожежа на Харківщині: у ДСНС розповіли, як усе відбувалося
17:51
ФАБ-250 скинула авіація РФ на село на Харківщині: пошкоджені будинки (фото)
08:37
Синєгубов показав, як вигорів ліс на Харківщині (відео)
07:55
Масштабна пожежа в лісах Харківщини: горять уже понад 1500 га – ДСНС
21:12
Під Ізюмом евакуація, горять 1200 га лісу: хто винен у пожежах на Харківщині

Ви читали новину: «Зруйнували ще у квітні 2022 року: на Ізюмщині відновили високовольтну лінію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 09:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, високовольтну лінію в Ізюмському районі довелося будувати фактично з нуля.".