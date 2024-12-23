Пострадавший в Двуречной: поселок атаковал дрон, подробности
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, поселок Двуречная 23 декабря около 10:00 атаковал FPV-дрон.
В результате взрыва пострадал 66-летний местный житель. У мужчины – взрывное ранение и акубаротравма. Его госпитализировали.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что в Двуречной из-за удара РФ пострадал мужчина.
Читайте также: Экс-заключенных и неопытных бойцов отправляет РФ на «мясные штурмы» – ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: двуречная, дрон, полиция, пострадал, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пострадавший в Двуречной: поселок атаковал дрон, подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, поселок Двуречная 23 декабря около 10:00 атаковал FPV-дрон.".