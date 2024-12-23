Пострадавший в Двуречной: поселок атаковал дрон, подробности

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, поселок Двуречная 23 декабря около 10:00 атаковал FPV-дрон.

В результате взрыва пострадал 66-летний местный житель. У мужчины – взрывное ранение и акубаротравма. Его госпитализировали.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что в Двуречной из-за удара РФ пострадал мужчина.