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Пострадавший в Двуречной: поселок атаковал дрон, подробности

Происшествия 12:06   23.12.2024
Виктория Яковенко
Пострадавший в Двуречной: поселок атаковал дрон, подробности

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, поселок Двуречная 23 декабря около 10:00 атаковал FPV-дрон.

В результате взрыва пострадал 66-летний местный житель. У мужчины – взрывное ранение и акубаротравма. Его госпитализировали.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что в Двуречной  из-за удара РФ пострадал мужчина.

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Автор: Виктория Яковенко
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23.12.2024, 12:06

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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, поселок Двуречная 23 декабря около 10:00 атаковал FPV-дрон.".