Постраждалий у Дворічній: селище атакував дрон, подробиці від правоохоронців

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, селище Дворічна 23 грудня близько 10:00 атакував FPV-дрон.

Внаслідок вибуху травми отримав 66-річний місцевий мешканець. У чоловіка – вибухове поранення та акубаротравма. Його шпиталізували.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомляли, що у Дворічній через удар РФ постраждав чоловік.