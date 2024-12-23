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Постраждалий у Дворічній: селище атакував дрон, подробиці від правоохоронців

Події 12:06   23.12.2024
Вікторія Яковенко
Постраждалий у Дворічній: селище атакував дрон, подробиці від правоохоронців

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, селище Дворічна 23 грудня близько 10:00 атакував FPV-дрон.

Внаслідок вибуху травми отримав 66-річний місцевий мешканець. У чоловіка – вибухове поранення та акубаротравма. Його шпиталізували.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомляли, що у Дворічній через удар РФ постраждав чоловік.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, селище Дворічна 23 грудня близько 10:00 атакував FPV-дрон.".