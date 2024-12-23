Постраждалий у Дворічній: селище атакував дрон, подробиці від правоохоронців
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, селище Дворічна 23 грудня близько 10:00 атакував FPV-дрон.
Внаслідок вибуху травми отримав 66-річний місцевий мешканець. У чоловіка – вибухове поранення та акубаротравма. Його шпиталізували.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомляли, що у Дворічній через удар РФ постраждав чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, селище Дворічна 23 грудня близько 10:00 атакував FPV-дрон.".