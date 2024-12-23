Новини Харкова — головне за 23.12: троє людей загинули у пожежах, обстріли

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:00

Троє пенсіонерів загинули у Харкові та області у пожежах – подробиці від ДСНС

Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити десять пожеж на Харківщині, написали в ГУ ДСНС у Харківській області.

Напередодні вдень, о 13:27, у Дергачах зафіксували загоряння у приватному будинку. Внаслідок пожежі загинули двоє людей.

“На місце оперативно прибули вогнеборці, які встановили, що у приватній оселі горять речі домашнього вжитку та ліжко на площі 1 м кв. Попри невелику площу займання сильне задимлення призвело до загибелі чоловіка 1935 та жінки 1937 років народження. ️О 14:12 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється”, – уточнили у ДСНС.

Ще одна смертельна пожежа сталася напередодні увечері у Харкові. Займання зафіксували також у приватному будинку, на Дипломатичному провулку в Новобаварському районі.

“На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем були охоплені кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1942 року народження. ️Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. На місці події працювало 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС“, – додали рятувальники.

08:35

Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, напередодні вранці через удар ворожого безпілотника поранення отримав 56-річний чоловік.

“11:20 м. Куп’янськ. Внаслідок удару дроном 56-річний чоловік отримав поранення. Стан потерпілого важкий“, – уточнив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що в області продовжується евакуація. Так протягом доби із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку в безпечні місця вдалося вивезти двох людей.

08:20

Генштаб: окупанти штурмували позиції ЗСУ 14 разів – де наступали

Про бої, що сталися протягом доби на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 23 грудня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції сім разів. Атакував у районі Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги, Бугруватки та Стариці.

На Куп’янщині росіяни намагалися наступати також сім разів, пишуть у Генштабі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки“, – уточнили в ГШ.

07:05

Безпілотники кружляли вночі над Харковом та областю

Тривогу на Харківщині Повітряні сили ЗСУ оголосили ще напередодні о 21:01. Загроза виникла через російський БПЛА у північній частині області.

Незабаром безпілотники з’явилися і над містом.

За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, у різних частинах Харкова кружляли кілька дронів. Після – вони вилетіли за межі міста.

Відбій тривоги дали о 01.05. Після цього до ранку загроз для Харківської області не було, тривог не оголошували.