Новини Харкова — головне за 23.12: троє людей загинули у пожежах, обстріли
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:00
Троє пенсіонерів загинули у Харкові та області у пожежах – подробиці від ДСНС
Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити десять пожеж на Харківщині, написали в ГУ ДСНС у Харківській області.
Напередодні вдень, о 13:27, у Дергачах зафіксували загоряння у приватному будинку. Внаслідок пожежі загинули двоє людей.
“На місце оперативно прибули вогнеборці, які встановили, що у приватній оселі горять речі домашнього вжитку та ліжко на площі 1 м кв. Попри невелику площу займання сильне задимлення призвело до загибелі чоловіка 1935 та жінки 1937 років народження. ️О 14:12 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється”, – уточнили у ДСНС.
Ще одна смертельна пожежа сталася напередодні увечері у Харкові. Займання зафіксували також у приватному будинку, на Дипломатичному провулку в Новобаварському районі.
“На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем були охоплені кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1942 року народження. ️Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. На місці події працювало 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС“, – додали рятувальники.
08:35
Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, напередодні вранці через удар ворожого безпілотника поранення отримав 56-річний чоловік.
“11:20 м. Куп’янськ. Внаслідок удару дроном 56-річний чоловік отримав поранення. Стан потерпілого важкий“, – уточнив начальник ХОВА.
Він також нагадав, що в області продовжується евакуація. Так протягом доби із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку в безпечні місця вдалося вивезти двох людей.
08:20
Генштаб: окупанти штурмували позиції ЗСУ 14 разів – де наступали
Про бої, що сталися протягом доби на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 23 грудня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції сім разів. Атакував у районі Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги, Бугруватки та Стариці.
На Куп’янщині росіяни намагалися наступати також сім разів, пишуть у Генштабі.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки“, – уточнили в ГШ.
07:05
Безпілотники кружляли вночі над Харковом та областю
Тривогу на Харківщині Повітряні сили ЗСУ оголосили ще напередодні о 21:01. Загроза виникла через російський БПЛА у північній частині області.
Незабаром безпілотники з’явилися і над містом.
За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, у різних частинах Харкова кружляли кілька дронів. Після – вони вилетіли за межі міста.
Відбій тривоги дали о 01.05. Після цього до ранку загроз для Харківської області не було, тривог не оголошували.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".