47-річна жінка постраждала в пожежі на Харківщині (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася у селі Башилівка Чугуївського району. 47-річна жінка отримала термічні опіки, її шпиталізували.
Повідомлення про загоряння на території приватного домоволодіння рятувальники отримали 23 грудня о 09:59, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці встановили, що горить господарча споруда на площі 60 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 12:32», – зазначили рятувальники.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у селі Башилівка Чугуївського району. 47-річна жінка отримала термічні опіки, її шпиталізували.".