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47-річна жінка постраждала в пожежі на Харківщині (фото)

Події 14:51   23.12.2024
Вікторія Яковенко
47-річна жінка постраждала в пожежі на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася у селі Башилівка Чугуївського району. 47-річна жінка отримала термічні опіки, її шпиталізували.

Повідомлення про загоряння на території приватного домоволодіння рятувальники отримали 23 грудня о 09:59, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці встановили, що горить господарча споруда на площі 60 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 12:32», – зазначили рятувальники.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 14:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у селі Башилівка Чугуївського району. 47-річна жінка отримала термічні опіки, її шпиталізували.".