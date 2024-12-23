47-річна жінка постраждала в пожежі на Харківщині (фото)

Пожежа сталася у селі Башилівка Чугуївського району. 47-річна жінка отримала термічні опіки, її шпиталізували.

Повідомлення про загоряння на території приватного домоволодіння рятувальники отримали 23 грудня о 09:59, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці встановили, що горить господарча споруда на площі 60 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 12:32», – зазначили рятувальники.

Причина виникнення пожежі встановлюється.