47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар произошел в селе Башиловка Чугуевского района. 47-летняя женщина получила термические ожоги, ее госпитализировали.
Сообщения о возгорании на территории частного домовладения спасатели получили 23 декабря в 09:59, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Прибыв на место вызова, местные пожарные установили, что горит хозяйственная постройка на площади 60 м кв. Огонь удалось потушить в 12:32», — отметили спасатели.
Причина пожара устанавливается.
Читайте также: Трое пенсионеров погибли в Харькове и области в пожарах – подробности от ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, ожоги, пожары, пострадала, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в селе Башиловка Чугуевского района. 47-летняя женщина получила термические ожоги, ее госпитализировали.".