47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото)

Пожар произошел в селе Башиловка Чугуевского района. 47-летняя женщина получила термические ожоги, ее госпитализировали.

Сообщения о возгорании на территории частного домовладения спасатели получили 23 декабря в 09:59, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Прибыв на место вызова, местные пожарные установили, что горит хозяйственная постройка на площади 60 м кв. Огонь удалось потушить в 12:32», — отметили спасатели.

Причина пожара устанавливается.