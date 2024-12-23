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47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото)

Происшествия 14:51   23.12.2024
Виктория Яковенко
47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар произошел в селе Башиловка Чугуевского района. 47-летняя женщина получила термические ожоги, ее госпитализировали.

Сообщения о возгорании на территории частного домовладения спасатели получили 23 декабря в 09:59, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Прибыв на место вызова, местные пожарные установили, что горит хозяйственная постройка на площади 60 м кв. Огонь удалось потушить в 12:32», — отметили спасатели.

Причина пожара устанавливается.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в селе Башиловка Чугуевского района. 47-летняя женщина получила термические ожоги, ее госпитализировали.".