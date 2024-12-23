Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов

Про обстріли області, а також темпи евакуації розповів у зведенні за 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, напередодні вранці через удар ворожого безпілотника поранення отримав 56-річний чоловік.

“11:20 м. Куп’янськ. Внаслідок удару дроном 56-річний чоловік отримав поранення. Стан потерпілого важкий“, – уточнив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що в області продовжується евакуація. Так протягом доби із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку в безпечні місця вдалося вивезти двох людей.