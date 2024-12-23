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Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов

Фронт 08:30   23.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов Скриншот

Про обстріли області, а також темпи евакуації розповів у зведенні за 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, напередодні вранці через удар ворожого безпілотника поранення отримав 56-річний чоловік.

11:20 м. Куп’янськ. Внаслідок удару дроном 56-річний чоловік отримав поранення. Стан потерпілого важкий“, – уточнив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що в області продовжується евакуація. Так протягом доби із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку в безпечні місця вдалося вивезти двох людей.

Читайте також: Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли області, а також темпи евакуації розповів у зведенні за 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".