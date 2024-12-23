Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов
Скриншот
Про обстріли області, а також темпи евакуації розповів у зведенні за 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними Синєгубова, напередодні вранці через удар ворожого безпілотника поранення отримав 56-річний чоловік.
“11:20 м. Куп’янськ. Внаслідок удару дроном 56-річний чоловік отримав поранення. Стан потерпілого важкий“, – уточнив начальник ХОВА.
Він також нагадав, що в області продовжується евакуація. Так протягом доби із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку в безпечні місця вдалося вивезти двох людей.
Читайте також: Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині (оновлено)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: начальник ХОВА, обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли області, а також темпи евакуації розповів у зведенні за 23 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".