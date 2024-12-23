Мужчина пострадал на Купянщине из-за обстрелов РФ – Синегубов

Об обстрелах области, а также темпах эвакуации рассказал в сводке за 23 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, накануне утром вследствие удара вражеского беспилотника ранения получил 56-летний мужчина.

«11:20 г. Купянск. В результате удара дроном 56-летний мужчина получил ранения. Состояние пострадавшего тяжелое», – уточнил начальник ХОВА.

Он также напомнил, что в области продолжается эвакуация. Так в течение суток из населенных пунктов Купянского и Боровского направления в безопасные места удалось вывезти двоих людей.