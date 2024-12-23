Пораненого хижого птаха вилікували і випустили на волю під Харковом (відео)

Травмованого канюка, якого вилікували у харківському екопарку, випустили у дику природу.

«Нещодавно до нас принесли пораненого птаха – канюка. Скоріш за все, він вдарився об гілку або авто. Ми його вилікували, і сьогодні будемо випускати на волю. Це місцевий птах, він живе у нас, дуже гарний хижак. Полює на мишей, дрібних птахів, тому в природі йому буде краще», – розповіли в екопарку.

Відео: харківський екопарк