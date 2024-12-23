Пораненого хижого птаха вилікували і випустили на волю під Харковом (відео)
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Травмованого канюка, якого вилікували у харківському екопарку, випустили у дику природу.
«Нещодавно до нас принесли пораненого птаха – канюка. Скоріш за все, він вдарився об гілку або авто. Ми його вилікували, і сьогодні будемо випускати на волю. Це місцевий птах, він живе у нас, дуже гарний хижак. Полює на мишей, дрібних птахів, тому в природі йому буде краще», – розповіли в екопарку.
Відео: харківський екопарк
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: птица, свобода, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Травмованого канюка, якого вилікували у харківському екопарку, випустили у дику природу.".