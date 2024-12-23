Раненую хищную птицу вылечили и выпустили на свободу под Харьковом (видео)
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Травмированного канюка, которого вылечили в харьковском экопарке, выпустили в дикую природу.
«Недавно к нам принесли раненую птицу – канюка. Скорее всего, он ударился об ветку или авто. Мы его вылечили, и сегодня будем выпускать на свободу. Это местная птица, она живет у нас, очень хороший хищник. Охотится за мышами, мелкими птицами, поэтому в природе ему будет лучше», — рассказали в экопарке.
Видео: харьковский экопарк
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: птица, свобода, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Травмированного канюка, которого вылечили в харьковском экопарке, выпустили в дикую природу.".