Раненую хищную птицу вылечили и выпустили на свободу под Харьковом (видео)

Травмированного канюка, которого вылечили в харьковском экопарке, выпустили в дикую природу.

«Недавно к нам принесли раненую птицу – канюка. Скорее всего, он ударился об ветку или авто. Мы его вылечили, и сегодня будем выпускать на свободу. Это местная птица, она живет у нас, очень хороший хищник. Охотится за мышами, мелкими птицами, поэтому в природе ему будет лучше», — рассказали в экопарке.

Видео: харьковский экопарк