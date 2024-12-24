Пожар в хозпостройке на Харьковщине бушевал два часа, пострадала женщина
О возгораниях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, сообщили утром 24 декабря в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.
Всего у спасателей было 19 оперативных выездов, семь из них – на ликвидацию пожаров.
В 09:59 спасатели получили сообщение о возгорании на территории частного дома в селе Башиловка Лозовского района.
«Прибыв на место вызова, местные пожарные установили, что горит хозяйственная постройка на площади 60 м кв. Огонь удалось локализировать в 12:32. В результате пожара 46-летняя женщина получила термические ожоги и была госпитализирована в лечебное учреждение. Причина пожара устанавливается», – отметили в ГСЧС.
Кроме того, за сутки пиротехники нашли и обезвредили 82 единицы взрывоопасных предметов.
Читайте также: Трое пенсионеров погибли в Харькове и области в пожарах – подробности от ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, пожарные;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожар в хозпостройке на Харьковщине бушевал два часа, пострадала женщина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 08:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возгораниях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, сообщили утром 24 декабря в пресс-службе облуправления ГСЧС.".