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Пожар в хозпостройке на Харьковщине бушевал два часа, пострадала женщина

Происшествия 08:06   24.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожар в хозпостройке на Харьковщине бушевал два часа, пострадала женщина

О возгораниях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, сообщили утром 24 декабря в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.

Всего у спасателей было 19 оперативных выездов, семь из них – на ликвидацию пожаров.

В 09:59 спасатели получили сообщение о возгорании на территории частного дома в селе Башиловка Лозовского района.

«Прибыв на место вызова, местные пожарные установили, что горит хозяйственная постройка на площади 60 м кв. Огонь удалось локализировать в 12:32. В результате пожара 46-летняя женщина получила термические ожоги и была госпитализирована в лечебное учреждение. Причина пожара устанавливается», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, за сутки пиротехники нашли и обезвредили 82 единицы взрывоопасных предметов.

Читайте также: Трое пенсионеров погибли в Харькове и области в пожарах – подробности от ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 08:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возгораниях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, сообщили утром 24 декабря в пресс-службе облуправления ГСЧС.".