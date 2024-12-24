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Огненная ссора на Харьковщине: мужчина поджег сожительницу (фото)

Происшествия 11:23   24.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Огненная ссора на Харьковщине: мужчина поджег сожительницу (фото) Фото: Полиция Харьковской области

По данным облуправления Нацполиции в Харьковской области, события произошли накануне на Харьковщине около 10:00. 

В 10:04 получили сообщение о том, что в селе Башиловка Лозовского района горит дом. В пожаре пострадала 46-летняя женщина. Как оказалось, пишут копы, виновником возгорания стал ее сожитель.

Фото: Полиция Харьковской области

«Установлено, что 52-летний мужчина вместе со своей сожительницей употребляли алкогольные напитки. Будучи выпившими, между злоумышленником и женщиной возникла ссора на бытовой почве. Мужчина схватил бутылку с бензином, стоявшую на полу, и вылил на женщину. На пострадавшей загорелась одежда. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», – уточнили в полиции.

Фото: Полиция Харьковской области

На данный момент сожителя пострадавшей задержали, добавили полицейские.

Напомним, ранее в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщили, что накануне в 09:59 получили сообщение о возгорании на территории частного дома в селе Башиловка Лозовского района. Прибыв на место вызова, местные пожарные, что горит хозяйственная постройка на площади 60 м кв. Огонь удалось локализировать в 12:32.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления Нацполиции в Харьковской области, события произошли накануне на Харьковщине около 10:00. ".