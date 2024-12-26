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Трагедія сталася на Святвечір у Харкові: подробиці

Події 19:24   26.12.2024
Оксана Якушко
Трагедія сталася на Святвечір у Харкові: подробиці

У Харкові затримали 56-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві співмешканки, повідомили у Нацполіції.

25 грудня стало відомо, що мешканець Немишлянського району під час сварки побив та задушив 38-річну дружину. Між ними виникла сварка, потім чоловік узяв мотузку та задушив її. А потім він замотав тіло в ковдру і виніс у недобудований гараж, розташований поряд.

Чоловіка затримали та підозрюють у навмисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 19:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 56-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві співмешканки, повідомили у Нацполіції.".