Трагедія сталася на Святвечір у Харкові: подробиці
У Харкові затримали 56-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві співмешканки, повідомили у Нацполіції.
25 грудня стало відомо, що мешканець Немишлянського району під час сварки побив та задушив 38-річну дружину. Між ними виникла сварка, потім чоловік узяв мотузку та задушив її. А потім він замотав тіло в ковдру і виніс у недобудований гараж, розташований поряд.
Чоловіка затримали та підозрюють у навмисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Нацполиция, убийство, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 19:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 56-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві співмешканки, повідомили у Нацполіції.".