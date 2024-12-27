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Двое погибших и четверо раненых на Харьковщине вследствие ударов РФ

Украина 08:45   27.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших и четверо раненых на Харьковщине вследствие ударов РФ Фото: Елена Нагорная

Об обстрелах РФ, а также последствиях «прилетов» рассказал 27 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Первый «прилет» зафиксировали на Харьковщине накануне, в 14:20, в Слатино. Из-за удара КАБа погиб 67-летний мужчина, еще двое – пострадали. Также вследствие обстрела повреждены пять многоэтажек и два частных дома.

Вскоре оккупанты атаковали и Богодуховский район. В Золочеве повреждена ферма и четыре частных дома, пострадал мужчина. Кроме того, враг продолжил терроризировать регион и вечером.

«18:28, Золочевский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. Попадание КАБ в жилой дом. Уничтожены три частных дома, повреждены девять частных домов и семь гражданских автомобилей. Изъято тело 60-летнего мужчины из разрушенного дома. Травмирована женщина. 19:00, Харьковский р-н, с. Прудянка. В результате обстрела поврежден один частный дом», – написал Синегубов.

Он также напомнил, что днем досталось и Харькову.

«15:08, г. Харьков, Индустриальный р-н. Открытая территория. Попадание в землю. Повреждены пять автомобилей и остекление окон 16-этажного жилого дома», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах РФ, а также последствиях «прилетов» рассказал 27 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".