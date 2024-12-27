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Без газу залишиться один із районів Харкова за два дні до Нового року: адреси

Суспільство 15:15   27.12.2024
Вікторія Яковенко
Без газу залишиться один із районів Харкова за два дні до Нового року: адреси

30 грудня тимчасово буде припинено газопостачання в Слобідському районі Харкова.

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у понеділок в цьому районі проведуть роботи на газових мережах.

Адреси, де відключать газ:

🔹 проїзд. Корсиківський – всі будинки,

🔹 вул. Соїча – всі будинки,

🔹 вул. Куп’янська – всі будинки,

🔹 вул. Кошкіна – всі будинки,

🔹 пров. Корсиківський – всі будинки,

🔹 пров. Віленський – всі будинки,

🔹 пров. Бетховена – всі будинки,

🔹 вул. Георгія Тарасенка буд. 119,  121,  145,  147,

🔹 просп. Героїв Харкова буд. 122,  124/7,  124/5-А,  124/4,  124,  124-А,  124/3,  187,  191,  193,

🔹 проїзд. Афанасія Фірсова буд. 2-А,  2-Б,  4-А,  4,  5,  6,  7,  8,  10,  12,  14,  18,  18-А,  20,  22,  24,

🔹 вул. Вузлова буд. 28.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання», – зазначили газівники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 15:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 грудня тимчасово буде припинено газопостачання в Слобідському районі Харкова.".