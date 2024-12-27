Без газу залишиться один із районів Харкова за два дні до Нового року: адреси

30 грудня тимчасово буде припинено газопостачання в Слобідському районі Харкова.

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у понеділок в цьому районі проведуть роботи на газових мережах.

Адреси, де відключать газ:

🔹 проїзд. Корсиківський – всі будинки,

🔹 вул. Соїча – всі будинки,

🔹 вул. Куп’янська – всі будинки,

🔹 вул. Кошкіна – всі будинки,

🔹 пров. Корсиківський – всі будинки,

🔹 пров. Віленський – всі будинки,

🔹 пров. Бетховена – всі будинки,

🔹 вул. Георгія Тарасенка буд. 119, 121, 145, 147,

🔹 просп. Героїв Харкова буд. 122, 124/7, 124/5-А, 124/4, 124, 124-А, 124/3, 187, 191, 193,

🔹 проїзд. Афанасія Фірсова буд. 2-А, 2-Б, 4-А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 18-А, 20, 22, 24,

🔹 вул. Вузлова буд. 28.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання», – зазначили газівники.