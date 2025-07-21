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Погода в Харкові та області на 22 липня: оголошене штормове попередження

Погода 20:54   21.07.2025
Олена Нагорна
Погода в Харкові та області на 22 липня: оголошене штормове попередження

У вівторок, 22 липня, у Харкові вночі невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. По області – місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 29 до 31, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 16 до 21 градуса, денна – від 27 до 32 градусів.

При цьому метеорологи оголосили на 22 липня штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий): протягом доби на Харківщині, зокрема у Харкові, — гроза, по області місцями град та шквали.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – попередили у центрі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 20:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 22 липня, у Харкові вночі невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. По області – місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.".