Погода в Харкові та області на 22 липня: оголошене штормове попередження

У вівторок, 22 липня, у Харкові вночі невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. По області – місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 29 до 31, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 16 до 21 градуса, денна – від 27 до 32 градусів.

При цьому метеорологи оголосили на 22 липня штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий): протягом доби на Харківщині, зокрема у Харкові, — гроза, по області місцями град та шквали.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – попередили у центрі.