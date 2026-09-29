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Двое пострадавших в ДТП на Харьковщине: водителю Toyota вручили подозрение

Общество 16:15   29.09.2026
Виктория Яковенко
Двое пострадавших в ДТП на Харьковщине: водителю Toyota вручили подозрение

Авария с пострадавшими произошла 12 июля на автодороге Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«43-летний водитель автомобиля Toyota не учел дорожную обстановку и скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 53-летний мужчина», — рассказали правоохранители.

В результате столкновения водитель ВАЗ получил телесные повреждения средней степени тяжести. Его 45-летний пассажир также получил травмы.

28 сентября следователи сообщили о подозрении водителя Toyota по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

Напомним, смертельное ДТП произошло 16 сентября вблизи поселка Новый Коротич Харьковского района. На перекрестке трасс Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Берестин-Перещепино столкнулись автомобили Scania и Audi.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария с пострадавшими произошла 12 июля на автодороге Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".