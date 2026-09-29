Двое пострадавших в ДТП на Харьковщине: водителю Toyota вручили подозрение

Авария с пострадавшими произошла 12 июля на автодороге Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«43-летний водитель автомобиля Toyota не учел дорожную обстановку и скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 53-летний мужчина», — рассказали правоохранители.

В результате столкновения водитель ВАЗ получил телесные повреждения средней степени тяжести. Его 45-летний пассажир также получил травмы.

28 сентября следователи сообщили о подозрении водителя Toyota по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, смертельное ДТП произошло 16 сентября вблизи поселка Новый Коротич Харьковского района. На перекрестке трасс Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Берестин-Перещепино столкнулись автомобили Scania и Audi.