Шесть пожаров начались в Харькове из-за утреннего налета «Шахедов» — ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила подробности о пожарах, которые возникли в Харькове в результате ударов 20 БпЛА.

«Сегодня под утро враг нанес массированный удар по Харькову. Попадания и падение обломков зафиксированы в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города. По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека. В результате вражеской атаки произошло шесть пожаров. Шевченковский район: в результате падения обломков БпЛА горели крыша и комната частного жилого дома на площади 400 кв. м. Киевский район: горели магазины на территории рынка на площади 500 кв. м. Повреждены около 90 и сгорели 20 торговых объектов. По другому адресу горело здание ресторана на площади 700 кв. м. Холодногорский район: поврежден фасад многоквартирного дома, горели киоск, здание и три автомобиля на общей площади 120 м кв. Индустриальный район: горел автомобиль и дерево на площади 20 кв. м. Повреждена производственная постройка», — перечислили спасатели.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также мэр Харькова Игорь Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.