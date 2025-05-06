Обстрелы Харьковщины: пострадали пять человек, среди них – подросток (фото)

В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях вражеских ударов по региону за прошлые сутки.

🔹 5 мая около 17:10 противник нанес несколько ударов, предварительно FPV-дронами, по селу Ивашки Золочевской громады. Поврежден служебный автомобиль одного из предприятий.

🔹 Около 20:30 армия РФ сбросила КАБ на село Гороховатка Изюмского района. Повреждены частные дома и авто. Трое мужчин в возрасте 57, 62 и 70 лет получили акубаротравму.

🔹 Ориентировочно в 22:00 враг обстрелял из РСЗО село Бахтин, в результате чего разрушен дом и поврежден автомобиль.

🔹 Под вражескими обстрелами в очередной раз оказалась Купянщина. 6 мая в 10:00 ВС РФ ударили по селу Староверовка. Повреждены жилые дома. Пострадал 16-летний парень. Его госпитализировали со взрывным ранением.

🔹 Кроме того, россияне нанесли авиаудары и по Купянску. Повреждения получили частные дома. У 72-летней мирной жительницы — острая реакция на стресс.

Следователи начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).