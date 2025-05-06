Live
  • Вт 06.05.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.6
  • EUR 47.19

Обстрелы Харьковщины: пострадали пять человек, среди них – подросток (фото)

Происшествия 14:09   06.05.2025
Виктория Яковенко
Обстрелы Харьковщины: пострадали пять человек, среди них – подросток (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях вражеских ударов по региону за прошлые сутки.

🔹 5 мая около 17:10 противник нанес несколько ударов, предварительно FPV-дронами, по селу Ивашки Золочевской громады. Поврежден служебный автомобиль одного из предприятий.

🔹 Около 20:30 армия РФ сбросила КАБ на село Гороховатка Изюмского района. Повреждены частные дома и авто. Трое мужчин в возрасте 57, 62 и 70 лет получили акубаротравму.

🔹 Ориентировочно в 22:00 враг обстрелял из РСЗО село Бахтин, в результате чего разрушен дом и поврежден автомобиль.

🔹 Под вражескими обстрелами в очередной раз оказалась Купянщина. 6 мая в 10:00 ВС РФ ударили по селу Староверовка. Повреждены жилые дома. Пострадал 16-летний парень. Его госпитализировали со взрывным ранением.

🔹 Кроме того, россияне нанесли авиаудары и по Купянску. Повреждения получили частные дома. У 72-летней мирной жительницы — острая реакция на стресс.

Следователи начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

обстрел Харьковщины
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харьковщины
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харьковщины
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харьковщины
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харьковщины
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
06.05.2025, 09:23
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА на Харьков
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА на Харьков
06.05.2025, 14:13
Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)
Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)
06.05.2025, 08:13
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона
06.05.2025, 15:06
«Власть не захотела конкуренции». В Харькове не открыли реабилитационный центр
«Власть не захотела конкуренции». В Харькове не открыли реабилитационный центр
06.05.2025, 12:34
Из плена РФ вернули 205 воинов, среди них – защитники Харьковщины (фото)
Из плена РФ вернули 205 воинов, среди них – защитники Харьковщины (фото)
06.05.2025, 15:41

Новости по теме:

13:40
Пожары в лесах и новая тактика ударов: Синегубов о ситуации на Харьковщине
11:50
«Тактика устрашения» — мэр Харькова Терехов сообщил статистику обстрелов
09:20
Авиаудары по Харьковщине: в Боровой погибший, в Купянске — четыре пострадавшие
11:06
«Невиданный объем» — Терехов о разрушениях в Харькове за месяц
08:21
БпЛА ударил у дома в тыловом районе на Харьковщине: пострадала женщина

Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: пострадали пять человек, среди них – подросток (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях вражеских ударов по региону за прошлые сутки.".