Новости Харькова — главное за 5 мая: как прошла ночь

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07:03

Тревога продолжалась всю ночь

Ночью в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз — в 23:25. В этот момент Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении вражеских «Шахедов» в соседней Сумской области.

Следом БпЛА залетели и в Харьковскую область. Постепенно появлялись новые группы.

В 02:00 добавилась угроза баллистики. Отбой дали в 04:26, но только для того, чтобы запустить сирены снова — в 04:30. Так предупреждали об активности российской тактической авиации. В Харькове обошлось без взрывов.

В 05:08 тревогу отменили. По состоянию на 07:03 ее нет.