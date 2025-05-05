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Новости Харькова — главное за 5 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:03   05.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 5 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:03

Тревога продолжалась всю ночь

Ночью в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз — в  23:25. В этот момент Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении вражеских «Шахедов» в соседней Сумской области.

Следом БпЛА залетели и в Харьковскую область. Постепенно появлялись новые группы.

В 02:00 добавилась угроза баллистики. Отбой дали в 04:26, но только для того, чтобы запустить сирены снова — в 04:30. Так предупреждали об активности российской тактической авиации. В Харькове обошлось без взрывов.

В 05:08 тревогу отменили. По состоянию на 07:03 ее нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 07:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".