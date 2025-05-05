Новости Харькова — главное за 5 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:03
Тревога продолжалась всю ночь
Ночью в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз — в 23:25. В этот момент Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении вражеских «Шахедов» в соседней Сумской области.
Следом БпЛА залетели и в Харьковскую область. Постепенно появлялись новые группы.
В 02:00 добавилась угроза баллистики. Отбой дали в 04:26, но только для того, чтобы запустить сирены снова — в 04:30. Так предупреждали об активности российской тактической авиации. В Харькове обошлось без взрывов.
В 05:08 тревогу отменили. По состоянию на 07:03 ее нет.
Читайте также: Сегодня 5 мая: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 5 мая: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 07:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".