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Пожары в лесах и новая тактика ударов: Синегубов о ситуации на Харьковщине

Общество 13:40   05.05.2025
Виктория Яковенко
Пожары в лесах и новая тактика ударов: Синегубов о ситуации на Харьковщине Скриншот

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, за прошлые сутки враг обстрелял семь населенных пунктов Харьковщины. Оккупанты выпустили девять КАБов и четыре «Шахеда».

«Враг начал обстреливать лесные насаждения. Мы в прошлом году имели масштабные пожары на территории области. Сегодня у нас восемь масштабных пожаров. Самая большая – возле Изюма – 85 га лесных насаждений под огнем. На 05:00 пожар локализован. Однако она достаточно непредсказуемый, потому что постоянно идет детонация вражеских боеприпасов. Ну и плюс – неблагоприятная погода, сильные порывы ветра могут увеличить площадь возгорания на несколько десятков га территории», — отметил глава ХОВА в эфире нацмарафона.

Он добавил, что населенные пункты, которые находятся рядом с местом возгорания, – под постоянным вниманием. Несколько улиц уже эвакуировали.

Синегубов также рассказал, что враг снова изменил тактику ударов по Харькову и области.

«Перед началом Курской операции он активно применял КАБы – около 60 в сутки по территории Харьковской области, в том числе по Харькову. После того количество обстрелов уменьшилось. Сейчас несколько наращивает и удары управляемыми авиабомбами, в среднем за сутки около 10 мы фиксируем, ну и конечно, он атакует массированно «Шахедами» через сутки, через двое, максимум через трое, в количестве до 30 штук одновременно», — констатирует Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, за прошлые сутки враг обстрелял семь населенных пунктов Харьковщины. Оккупанты выпустили девять КАБов и четыре «Шахеда».".