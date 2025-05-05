От пожара в лесах под Изюмом загорелись дома и хозпостройки (фото, видео)
Под Изюмом вторые сутки продолжают тушить огонь на территории Песчанского лесничества. О ситуации по состоянию на 10:00 5 мая сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Лес продолжает пылать на площади 85 га.
«Также горели крыша двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, четыре гаража, девять хозяйственных построек, а также складские и производственные здания, древесина на территории площадки лесного хозяйства», — проинформировали спасатели.
На месте работают как чрезвычайники, так и сотрудники лесхоза и изюмские коммунальщики.
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Напомним, в ГСЧС сообщали, что два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. К вечеру 4 мая спасатели проинформировали: огонь охватил 80 га лесной подстилки. Спасатели сообщали, что пожар сопровождается детонацией боеприпасов — лес под Изюмом заминирован со времен оккупации города россиянами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Изюм, лесной пожар, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 11:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Изюмом вторые сутки продолжают тушить огонь на территории Песчанского лесничества. О ситуации на 10:00 5 мая сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".