Леса Харьковщины в огне: уничтожено более 220 га – ГСЧС

В ГСЧС Украины сообщили актуальные данные касательно масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули на Харьковщине.

«Сейчас общая площадь уничтоженной хвойной подстилки лесов превышает 220 гектаров», — информируют спасатели.

На местах работают чрезвычайники и саперы ГСЧС, пожарный модуль, а также работники и техника лесхоза, коммунальных служб.

«Задача усложняется не только распространением огня в результате сухой и ветреной погоды, но и наличием потенциально взрывоопасных предметов. Саперы внимательно обследуют территории на наличие ВНП, проверяют проездные пути и противопожарные разрывы, обеспечивая безопасное передвижение пожарной техники», — добавили в ГСЧС.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. К вечеру 4 мая спасатели проинформировали: огонь охватил 80 га лесной подстилки. Спасатели сообщали, что пожар сопровождается детонацией боеприпасов — лес под Изюмом заминирован со времен оккупации города россиянами. По состоянию на 10:00 5 мая лес продолжал гореть на площади 85 га. Также горели крыша двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, четыре гаража, девять хозяйственных построек, а также складские и производственные здания, древесина на территории площадки лесного хозяйства.