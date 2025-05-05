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Леса Харьковщины в огне: уничтожено более 220 га – ГСЧС

Происшествия 14:51   05.05.2025
Виктория Яковенко
Леса Харьковщины в огне: уничтожено более 220 га – ГСЧС Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС Украины сообщили актуальные данные касательно масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули на Харьковщине.

«Сейчас общая площадь уничтоженной хвойной подстилки лесов превышает 220 гектаров», — информируют спасатели.

На местах работают чрезвычайники и саперы ГСЧС, пожарный модуль, а также работники и техника лесхоза, коммунальных служб.

«Задача усложняется не только распространением огня в результате сухой и ветреной погоды, но и наличием потенциально взрывоопасных предметов. Саперы внимательно обследуют территории на наличие ВНП, проверяют проездные пути и противопожарные разрывы, обеспечивая безопасное передвижение пожарной техники», — добавили в ГСЧС.

пожары на Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
пожары на Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
пожары на Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в ГСЧС сообщали, что два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. К вечеру 4 мая спасатели проинформировали: огонь охватил 80 га лесной подстилки. Спасатели сообщали, что пожар сопровождается детонацией боеприпасов — лес под Изюмом заминирован со времен оккупации города россиянами. По состоянию на 10:00 5 мая лес продолжал гореть на площади 85 га. Также горели крыша двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, четыре гаража, девять хозяйственных построек, а также складские и производственные здания, древесина на территории площадки лесного хозяйства.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС Украины сообщили актуальные данные касательно масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули на Харьковщине.".