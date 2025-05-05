ГШ: враг атаковал возле Волчанска, на Купянском направлении идет два боя
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении украинские воины отбили одну атаку противника вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Из авиации армия РФ ударила по Золочеву.
На Купянском направлении враг четыре раза активно атаковал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки. СОУ успешно отбили два вражеских штурма, два боя еще продолжаются.
«Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 89 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские воины отбили одну атаку противника вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".