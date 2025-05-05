ГШ: враг атаковал возле Волчанска, на Купянском направлении идет два боя

На Харьковском направлении украинские воины отбили одну атаку противника вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Из авиации армия РФ ударила по Золочеву.

На Купянском направлении враг четыре раза активно атаковал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки. СОУ успешно отбили два вражеских штурма, два боя еще продолжаются.

«Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 89 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.