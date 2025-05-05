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Как защитить Харьков от «Шахедов»: идеи эксперта (видео)

Происшествия 13:12   05.05.2025
Виктория Яковенко
Как защитить Харьков от «Шахедов»: идеи эксперта (видео) Скриншот

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан ответил, что нужно сделать, чтобы вражеские «Шахеды» сбивали не над областным центром, а приземляли «в полях».

«На подходе это можно, а нужно делать. Одно дело – баллистика. Для того чтобы от баллистики прикрыть Харьков, там нужно разворачивать либо SAMP/T, либо Patriot. Но это недалеко от линии фронта, и дело времени, когда его накроют российские дроны, или «Ланцеты», или те же ракеты. То есть там сложно, пока не отодвинуть под Белгород линию фронта. А вот дроны на Харьков, можно и даже нужно, там просто систему ПВО нужно перестраивать. Надо их перехватывать над линией боестолкновения, над линией границы, фронта как угодно. То есть уничтожать средствами поражения: либо ПЗРК, либо мобильные группы, а сейчас они идут высоко, значит, зенитно-ракетными комплексами», — отметил Свитан в интервью Евгении Кутновой.

Эксперт продолжает: чтобы защитить город от БпЛА комплексы NASAMS нужно разворачивать.

«Хотя, вот интересная же идея, она уже имплементирована. Вот смотрите, чем сбили самолет? Ракета Р-73 сбила Су-30, дальность 10 км. По высоте она достанет, если ее из машины запускать, но посадите не на БЭК эти две ракеты или четыре ракеты пусковой установки, а на какой-нибудь наш там КРАЗ или ТАТУ. Посадите пусковую установку, такую ​​же систему наведения, то есть тепловую головку самонаведения. Ну, если на БЭК посадили, можно наконец мобильные группы создать из ракет Р-73. Так все эти дроны можно сбить. Поэтому если бы сейчас у нас военная администрация Харькова конкретно участвовала в таких процессах, то они бы поставили такую ​​задачу. ТАТРЫ, КРАЗЫ – не важно, любой грузовик, поставили пусковые установки Р-73, поставили систему наведения под Р-73, и збивайте, пожалуйста, Р-73 все эти беспилотники», — рассказал Свитан.

Поэтому, подытожил эксперт, сейчас харьковчанам нужно «на это перенацелиться». Он считает, что если такую ​​систему развернуть перед городом, то областной центр защитят от дронов, а возможно и от крылатых ракет.

Видео: YouTube-канал Кутнова

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 13:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан ответил, что нужно сделать, чтобы вражеские «Шахеды» сбивали не над областным центром, а приземляли «в полях».".