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Особо опасными дронами ударила РФ по Харькову: что известно

Происшествия 10:20   03.05.2025
Виктория Яковенко
Особо опасными дронами ударила РФ по Харькову: что известно Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что во время атаки вечером 2 мая оккупанты применили по областному центру ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.

«Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения», — подчеркнули правоохранители.

Они отмечали, что использование таких БпЛА особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что после атаки в больницах Харькова остаются шесть пострадавших.

«На утро субботы 10 человек обратились за помощью к врачам. Четверо пострадавших получили легкие травмы и проходят лечение амбулаторно», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 10:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что во время атаки вечером 2 мая оккупанты применили по областному центру ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.".