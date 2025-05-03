Особо опасными дронами ударила РФ по Харькову: что известно
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что во время атаки вечером 2 мая оккупанты применили по областному центру ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.
«Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения», — подчеркнули правоохранители.
Они отмечали, что использование таких БпЛА особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что после атаки в больницах Харькова остаются шесть пострадавших.
«На утро субботы 10 человек обратились за помощью к врачам. Четверо пострадавших получили легкие травмы и проходят лечение амбулаторно», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, дрони, дроны, новости Харькова, Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 10:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что во время атаки вечером 2 мая оккупанты применили по областному центру ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.".