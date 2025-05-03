Уже 51 пострадавший в результате ударов по Харькову. Пожары потушили (фото)

Количество пострадавших из-за атаки БпЛА вечером 2 мая на Харьков возросло до 51.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что с 21:30 до 22:15 ВС РФ применили по городу по меньшей мере 15 БпЛА, предварительно типа «Герань-2».

«Разной степени тяжести травмы и острый шок получили 51 человек. Среди пострадавших две девочки в возрасте 11 и 16 лет», — уточнили правоохранители.

Следователи начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

В ГСЧС Украины отметили, что спасатели ликвидировали все пожары в Харькове, возникшие из-за массированного удара БпЛА.

Напомним, взрывы начались в Харькове около 21:30 2 мая. В городе зафиксировали 17 «прилетов» БпЛА в разных локациях. Под ударом находились четыре района города – Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. В результате обстрелов произошло 10 пожаров. В результате ударов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, повреждены многоэтажки, детский сад, 17 автомобилей, учебные заведения, гаражи и частные дома.