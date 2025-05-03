Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину: последствия сообщил Синегубов
За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали четыре населенных пункта области и город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, противник атаковал регион 11 КАБами, тремя FPV-дронами, 21 БпЛА типа «Шахед» и 28 БпЛА типа «Герань».
В результате обстрелов погиб 47-летний мужчина (в городе Купянск) и пострадали 48 человек.
«В Купянском районе повреждены частный дом, хозяйственное сооружение, магазин и многоквартирный дом; в Богодуховском районе повреждены два частных жилых дома, два хозяйственных сооружения и разрушено складское здание; в Изюмском районе повреждено хозяйственное сооружение», — информирует глава ХОВА.
По Харькову прилетели 17 БпЛА типа «Герань». В результате ударов, отметил Синегубов, повреждены многоэтажки, детский сад, 17 автомобилей, учебные заведения, гаражи и частные дома.
В пресс-службе ХОВА уточнили, что в городе из-за атаки пострадали 47 человек. 7 из них, получивших ранения в Салтовском районе – госпитализированы.
Напомним, взрывы начались в Харькове около 21:30 2 мая. В городе зафиксировали 17 «прилетов» БпЛА в разных локациях. Под ударом находились четыре района города – Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. В результате обстрелов произошло 10 пожаров. По последним данным облуправления Нацполиции, пострадали 47 харьковчан.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Олег Синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 09:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали четыре населенных пункта области и город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".