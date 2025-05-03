Атака БпЛА на Харьков: удары по четырем районам, 10 пожаров (фото, видео)
Появились фото и видео последствий ударов БпЛА по Харькову вечером 2 мая.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, из-за обстрела в Харькове пострадали почти полсотни человек. Среди них – 11-летний ребенок. По состоянию на 00:38 в больницах находились восемь жителей в состоянии средней тяжести.
«Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили», – отметил Синегубов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате попаданий и падения обломков БпЛА зафиксировано 10 пожаров. Горели частные дома и многоэтажки, складские помещения, производственные объекты, транспортные средства и инфраструктура.
Видео последствий атаки показали и в Харьковской областной прокуратуре.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, взрывы начались в Харькове около 21:30 2 мая. В городе зафиксировали 17 «прилетов» БпЛА в разных локациях. По последним данным мэра Харькова Игоря Терехова, пострадали 46 человек.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Олег Синегубов, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака БпЛА на Харьков: удары по четырем районам, 10 пожаров (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 06:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появились фото и видео последствий ударов БпЛА по Харькову вечером 2 мая.".