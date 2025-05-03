Атака БпЛА на Харьков: удары по четырем районам, 10 пожаров (фото, видео)

Появились фото и видео последствий ударов БпЛА по Харькову вечером 2 мая.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, из-за обстрела в Харькове пострадали почти полсотни человек. Среди них – 11-летний ребенок. По состоянию на 00:38 в больницах находились восемь жителей в состоянии средней тяжести.

«Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили», – отметил Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате попаданий и падения обломков БпЛА зафиксировано 10 пожаров. Горели частные дома и многоэтажки, складские помещения, производственные объекты, транспортные средства и инфраструктура.

Видео последствий атаки показали и в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы начались в Харькове около 21:30 2 мая. В городе зафиксировали 17 «прилетов» БпЛА в разных локациях. По последним данным мэра Харькова Игоря Терехова, пострадали 46 человек.