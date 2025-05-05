На Харьковщине мужчина подорвался на огороде: что с пострадавшим

5 мая около 13:00 в селе Каменка Изюмского района во время работ на огороде подорвался 54-летний мужчина.

Предварительно, взорвалась мина ПФМ-1 «Лепесток», сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.