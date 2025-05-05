На Харьковщине мужчина подорвался на огороде: что с пострадавшим
5 мая около 13:00 в селе Каменка Изюмского района во время работ на огороде подорвался 54-летний мужчина.
Предварительно, взорвалась мина ПФМ-1 «Лепесток», сообщили в Центре координации противоминной деятельности.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мина, огород, подрыв, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая около 13:00 в селе Каменка Изюмского района во время работ на огороде подорвался 54-летний мужчина.".