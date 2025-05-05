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На Харьковщине мужчина подорвался на огороде: что с пострадавшим

Происшествия 16:12   05.05.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина подорвался на огороде: что с пострадавшим

5 мая около 13:00 в селе Каменка Изюмского района во время работ на огороде подорвался 54-летний мужчина.

Предварительно, взорвалась мина ПФМ-1 «Лепесток», сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Читайте также: Леса Харьковщины в огне: уничтожено более 220 га – ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая около 13:00 в селе Каменка Изюмского района во время работ на огороде подорвался 54-летний мужчина.".