Пострадали двое детей, повреждены 22 дома — на Золочев сбросили КАБы (фото)

Начальник Золочевской военной администрации Виктор Коваленко проинформировал о последствиях бомбардировки поселка ночью 5 мая. Пострадали четыре человека.

«05.05.2025 в 04:40 военные рф нанесли авиаудар двумя КАБами по поселку Золочев. В результате попадания авиабомбы уничтожен один частный дом, частично повреждены 22 частных дома, хозяйственные сооружения, энергосети, три частных автомобиля. Пострадали мужчина 86 лет (рваная рана правой голени), женщина 36 лет (острая реакция на стресс), дети 12 и 4 лет (мальчики — острая реакция на стресс). Вторая авиабомба попала в поле в окрестностях поселка Золочев — не разорвалась», — сообщил Коваленко МГ «Объектив».

В целом за сутки в области от обстрелов пострадали девять человек, информировал ранее начальник ХОВА Олег Синегубов.