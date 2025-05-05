Сирена в Харькове должна спасать жизни, а не раздражать — TLK News

Автор популярного в Харькове мониторингового канала «TLK News» Андрей поделился мнением о странностях дифференцированной тревоги в городе, на которые обращают внимание жители.

В последние недели дифференцированную тревогу в Харькове, которая должна предупреждать только о реальной опасности для города, стали включать, «как в старые добрые времена», то есть при любой угрозе области. Не стала исключением и минувшая ночь, когда тревога в Харькове была беспрерывной, а объявили ее, когда, по данным Воздушных сил ВСУ, «Шахеды» только залетали в соседнюю Сумскую область.

Автор Telegram-канала «TLK News» отметил: система дифференцированных тревог работала как нужно, когда ее ввели в эксплуатацию.

«Были четко выведены границы, где включалась сирена и когда выключалась. За эти несколько недель, даже пошла крайне хорошая статистика, которая видимо понравилась не всем», — предположил он.

Андрей пояснил: команду на включение тревоги дает Воздушное командование «Схід», получая информацию об угрозах от Радиотехнических войск. РТВ, как правило, отдельно сообщают, что не наблюдают угрозу для города.

«Есть так же ситуационный центр, отдельно созданная структура, в которой все органы управления находятся во взаимодействии (РТВ, ГСЧС, полиция, скорая, газовая служба, дорожная, горлифт и другие). Который получает команды от ПвК (воздушного командования — Ред.), и не может их игнорировать. (Бесполезное включение сирен) Зачем нужна нам эта сирена? Суть сирены, когда вводилась — заключалась в том, что бы люди в Харькове доверяли не ТГ-каналам, которые юридически не несут ответственности (а жаль), а прислушивались к реальной сирене. Чтобы каждый житель Харькова, когда звучала сирена — понимал, что сейчас что-то где-то произойдет. Сирена — должна спасать жизни. Чем чаще ее включают «перестраховаться» или по какой-то неизвестной другой причине, но не реальной угрозе — тем больше люди начинают ей не доверять и забивать на нее большой болт», — привел аргументы автор популярного мониторингового канала.

Он отметил, что за день на Липцы может лететь до 20 БпЛА «Молния», но большинство не добирается до Харькова. Соответственно включать сирену из-за каждой «Молнии» не имеет смысла. То же с «Шахедами», пролетающими в отдаленных от города районах области.

«Мы же можем взять за основу окружную города, добавить к ней 3-5 км в диаметре и давать тревогу по БпЛА на город только если пересекается этот сектор. Люди будут понимать, что «ага, он реально курсом на город, или пролетит транзитом, или начнется боевая работа и нужно быть в укрытии», — предложил админ «TLK News».

Он также сделал предположение, что происходящее с дифференцированной тревогой связано с политикой, а не вопросами безопасности.

«Когда уже будут прекращены «политические игрища» ХОВА? Ну, не сделали вы эту систему, ее сделал город. Поддержите ее работу. Работайте во взаимодействии. Харьков мало натерпелся и продолжает? Уважаемые ПвК «Схід». В Киеве эта система работает перед самым подлетом БпЛА на город. Работает идеально. Ну, есть же с чего брать пример и понимание работы?» — обратился автор мониторингового канала.

Он подчеркнул: «Сирена — должна спасать жизни, а не раздражать. На сирену — должны ориентироваться люди в первую очередь, а не на ТГ-каналы. Сирена должна быть примером, а не «ну, а вдруг прилетит».