О «совсем другой жизни харьковчан» рассказал Терехов

Новые «сухие» цифры о работе дифференцированной системе тревог в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Он еще раз подчеркнул, что в Харькове значительно изменилась динамика воздушных тревог. По новым данным городского головы, за три недели в городе сирен стало на 40 часов меньше, чем в области.

«Для Харькова это очень важно. Еще больше сейчас работают банковские учреждения, государственные компании, ЦПАУ. ЦПАУ сегодня работают на 30% больше, чем они работали, когда звучали воздушные тревоги. Поэтому совсем по-другому сегодня проходит жизнь харьковчан», – отметил Терехов.

Он также заявил, что эти системы автономны и продолжат работать даже во время блекаута.

Напомним, 13 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что начиная с 22 февраля, когда заработала дифференцированная система, время тревог в городе скоротилось на 35 часов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»