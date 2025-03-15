О «совсем другой жизни харьковчан» рассказал Терехов
Новые «сухие» цифры о работе дифференцированной системе тревог в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Он еще раз подчеркнул, что в Харькове значительно изменилась динамика воздушных тревог. По новым данным городского головы, за три недели в городе сирен стало на 40 часов меньше, чем в области.
«Для Харькова это очень важно. Еще больше сейчас работают банковские учреждения, государственные компании, ЦПАУ. ЦПАУ сегодня работают на 30% больше, чем они работали, когда звучали воздушные тревоги. Поэтому совсем по-другому сегодня проходит жизнь харьковчан», – отметил Терехов.
Он также заявил, что эти системы автономны и продолжат работать даже во время блекаута.
Напомним, 13 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что начиная с 22 февраля, когда заработала дифференцированная система, время тревог в городе скоротилось на 35 часов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дифференциация, Игорь Терехов, новости Харькова, тревога;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 18:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новые «сухие» цифры о работе дифференцированной системе тревог в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".