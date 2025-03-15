Про «зовсім інше життя харків’ян» розповів Терехов
Нові «сухі» цифри щодо роботи диференційованої системи тривог в Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.
Він вкотре підкреслив, що у Харкові значно змінилась динаміка повітряних тривог. За новими даними міського голови, за три тижні у місті сирен стало на 40 годин менше, ніж в області.
«Для Харкова це має дуже важливе значення. Набагато більше сьогодні працюють банківські установи, державні підприємства, ЦНАПи. ЦНАПи сьогодні працюють на 30% більше ніж вони працювали, коли лунали повітряні тривоги. Тому зовсім по-іншому сьогодні проходить життя харків’ян», – зазначив Терехов.
Він також заявив, що ці системи – автономні та продовжать працювати навіть під час блекауту.
Нагадаємо, 13 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що починаючи з 22 лютого, коли запрацювала диференційована система, час тривог у місті скоротився на 35 годин.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 18:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нові «сухі» цифри щодо роботи диференційованої системи тривог в Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.".