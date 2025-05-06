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Из плена РФ вернули 205 воинов, среди них – защитники Харьковщины (фото)

Общество 15:41   06.05.2025
Виктория Яковенко
Из плена РФ вернули 205 воинов, среди них – защитники Харьковщины (фото) Фото: Владимир Зеленский

В Украину вернулись 205 украинцев из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая.

«Молодые парни и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей фронтовой линии. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюрьму с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности. Мы вернули их», – написал Зеленский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными информирует, что среди освобожденных воинов — представители ВСУ, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

«Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, Запорожье и Харьковщине, Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя», — говорится в сообщении.

вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 15:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину вернулись 205 украинцев из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая.".