Из плена РФ вернули 205 воинов, среди них – защитники Харьковщины (фото)
В Украину вернулись 205 украинцев из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая.
«Молодые парни и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей фронтовой линии. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюрьму с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности. Мы вернули их», – написал Зеленский.
Координационный штаб по обращению с военнопленными информирует, что среди освобожденных воинов — представители ВСУ, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
«Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, Запорожье и Харьковщине, Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Владимир зеленский, защитники, обмен пленными;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину вернулись 205 украинцев из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая.".