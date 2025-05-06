Live
  • Вт 06.05.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.6
  • EUR 47.19

«Власть не захотела конкуренции». В Харькове не открыли реабилитационный центр

Общество 12:34   06.05.2025
Виктория Яковенко
«Власть не захотела конкуренции». В Харькове не открыли реабилитационный центр Фото: «Superhumans Center»

О том, что в Харькове не смогли открыть центр протезирования и реабилитации «Superhumans Center», который уже работает на Львовщине, сообщила СЕО проекта Ольга Руднева.

«Наш второй центр должен быть в Харькове. Мы нашли финансирование, определили локацию, но власти на месте четко сказали: «нам не нужна конкуренция». И тогда Андрей сказал: «Поехали в Днепр. Это 2 часа. Пациента довезем» это было в конце 2023 года, и уже сегодня команда Днепра стартует обучение во Львове, мы открываемся в июне. Вам будут отказывать. Вам будут говорить, что вы не нужны, вы не ко времени, вам здесь не место. Ваш идеальный план будет под угрозой, но это не конец, это только новый маршрут и новая точка назначения. Как в Google Maps: вы проложили путь в озеро, а вам нужна суша. Ты смотришь на карту и спрашиваешь себя: тебе точка или результат? И прокладываешь маршрут», – объяснила Руднева.

Почему не открыли реабилитационный центр в Харькове
Скриншот

На это отреагировал депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

«Superhumans не смогли открыть в Харькове реабилитационный центр из-за того, что власти не захотели «конкуренции». Открыли в Днепре. Ужасы местной политики в Х продолжаются. Решения принимаются просто не приходя в сознание», — пишет Булах.

Булах о реабилитационном центре в Харькове
Скриншот

Отметим, «Superhumans Center» — всеукраинский современный центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей. На сайте проекта обещают, что все их услуги бесплатные.

Булах напомнил и о недавнем скандале по назначению руководителем управления по делам ветеранов ХОВА главу ОО «Харьковский городской союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)» Михаила Быкова. Такая кандидатура возмутила Данила Положухна – члена общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины, офицера спецподразделения ГУР МО Kraken. В ХОВА объяснили, что Быков — ветеран с боевым опытом и практическим пониманием вопросов, связанных с потребностями военнослужащих и ветеранов. Его сын проходит службу в рядах ВСУ, что добавляет личную мотивацию к профессиональной заинтересованности в создании надлежащих условий для лиц, возвращающихся из боевых действий.

Читайте также: Двое жителей Харьковщины подорвались на противопехотной мине: подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
06.05.2025, 09:23
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА на Харьков
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА на Харьков
06.05.2025, 12:16
Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)
Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)
06.05.2025, 08:13
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
06.05.2025, 10:10
В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ
В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ
06.05.2025, 10:29
«Власть не захотела конкуренции». В Харькове не открыли реабилитационный центр
«Власть не захотела конкуренции». В Харькове не открыли реабилитационный центр
06.05.2025, 12:34

Новости по теме:

14:27
«По беспределу»: ресторан перед Гигантом в Харькове строят, несмотря на запрет
15:56
Скандал с «Гигантом»: главного архитектора Харькова «в экзиле» требуют уволить
14:45
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
14:32
Харьков перестанет быть автоцентричным: что дает план, принятый горсоветом
18:19
Трамвай на Веснина: как его вернуть, мэрия спросит харьковчан (видео)

Вы читали новость: ««Власть не захотела конкуренции». В Харькове не открыли реабилитационный центр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове не смогли открыть центр протезирования и реабилитации «Superhumans Center», который уже работает на Львовщине, сообщила СЕО проекта Ольга Руднева.".