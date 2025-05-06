«Власть не захотела конкуренции». В Харькове не открыли реабилитационный центр

О том, что в Харькове не смогли открыть центр протезирования и реабилитации «Superhumans Center», который уже работает на Львовщине, сообщила СЕО проекта Ольга Руднева.

«Наш второй центр должен быть в Харькове. Мы нашли финансирование, определили локацию, но власти на месте четко сказали: «нам не нужна конкуренция». И тогда Андрей сказал: «Поехали в Днепр. Это 2 часа. Пациента довезем» это было в конце 2023 года, и уже сегодня команда Днепра стартует обучение во Львове, мы открываемся в июне. Вам будут отказывать. Вам будут говорить, что вы не нужны, вы не ко времени, вам здесь не место. Ваш идеальный план будет под угрозой, но это не конец, это только новый маршрут и новая точка назначения. Как в Google Maps: вы проложили путь в озеро, а вам нужна суша. Ты смотришь на карту и спрашиваешь себя: тебе точка или результат? И прокладываешь маршрут», – объяснила Руднева.

На это отреагировал депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

«Superhumans не смогли открыть в Харькове реабилитационный центр из-за того, что власти не захотели «конкуренции». Открыли в Днепре. Ужасы местной политики в Х продолжаются. Решения принимаются просто не приходя в сознание», — пишет Булах.

Отметим, «Superhumans Center» — всеукраинский современный центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей. На сайте проекта обещают, что все их услуги бесплатные.

Булах напомнил и о недавнем скандале по назначению руководителем управления по делам ветеранов ХОВА главу ОО «Харьковский городской союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)» Михаила Быкова. Такая кандидатура возмутила Данила Положухна – члена общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины, офицера спецподразделения ГУР МО Kraken. В ХОВА объяснили, что Быков — ветеран с боевым опытом и практическим пониманием вопросов, связанных с потребностями военнослужащих и ветеранов. Его сын проходит службу в рядах ВСУ, что добавляет личную мотивацию к профессиональной заинтересованности в создании надлежащих условий для лиц, возвращающихся из боевых действий.