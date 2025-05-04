Главным по ветеранам на Харьковщине станет «афганец»: боец Kraken возмущен

Руководителем управления по делам ветеранов Харьковской ОВА планируют назначить главу ОО «Харьковский городской союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)» Михаила Быкова. Такая кандидатура возмутила Даниила Положухно — члена общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины, офицера спецподразделения ГУР МО Kraken.

«Недавно узнал, что новым руководителем управления по делам ветеранов при Харьковской ОВА стал «воин-интернационалист». Оказывается для Харьковской администрации не нашлось достойного кандидата среди десятков тысяч ветеранов, которые прошли войну, защищая украинскую независимость последние десять лет. Как действующий военный, в такие противоречивые ситуации начинаю терять мотивацию и опасаться за будущее ветеранского сообщества на Харьковщине», — написал Полужухно в Facebook.

Он отметил, что реализация стратегии ветеранской политики должна обеспечить комплексные изменения, в частности человекоцентричность, восстановление благосостояния ветеранов, членов их семей, обеспечение национальной безопасности и обороноспособности.

«И что из вышеупомянутого может быть добросовестно выполнено должностным лицом, которое в свое время стало «афганцем», а в современной войне не смогло присоединиться к украинскому войску!» — возмутился Полужухно.

Харьковская ОВА опубликовала официальное сообщение, в котором подтвердила, что на должность руководителя управления по делам ветеранов действительно рассматривают кандидатуру Быкова.

«Михаил Быков — ветеран с боевым опытом и практическим пониманием вопросов, связанных с потребностями военнослужащих и ветеранов. Его сын проходит службу в рядах ВСУ, что добавляет личной мотивации к профессиональной заинтересованности в создании надлежащих условий для лиц, возвращающихся из боевых действий. Его подход основывается на понимании вызовов, с которыми сталкиваются военные и их семьи в условиях военного времени», — пишет обладминистрация.

В публикации отмечается, что Быков ранее возглавлял общественную организацию ветеранского направления в Харьковской области, участвовал в ряде инициатив, направленных на поддержку участников боевых действий. Он награжден орденом «За заслуги» III степени (указ президента Украины № 53/2020 от 14 февраля 2019 г.), орденом «За мужество» III степени (указ президента Украины № 76/2015 от 13 февраля 2015 г.), а также почетной грамотой Кабмина.

«Опыт Михаила Быкова в военной и общественной сферах является подходящим для деятельности управления по делам ветеранов», — подытожили в ХОВА.