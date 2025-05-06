«Прилет» по «Барабашово»: масштабный пожар потушили (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий вражеского удара БпЛА по рынку «Барабашово» в Харькове.

«Российская армия обстреляла самый большой рынок города, куда приходят за покупками очень многие. Рядом нет ни одного военного объекта или каких-либо потенциальных военных целей!», — отметил Синегубов.

По его данным, в результате «прилетов» ударных БпЛА огнем были повреждены около 90 торговых объектов. Еще 20 – выгорели дотла.

Масштабный пожар, охвативший площадь в 500 кв.м, уже потушен, добавил глава ХОВА.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.