«Прилет» по «Барабашово»: масштабный пожар потушили (фото)
Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий вражеского удара БпЛА по рынку «Барабашово» в Харькове.
«Российская армия обстреляла самый большой рынок города, куда приходят за покупками очень многие. Рядом нет ни одного военного объекта или каких-либо потенциальных военных целей!», — отметил Синегубов.
По его данным, в результате «прилетов» ударных БпЛА огнем были повреждены около 90 торговых объектов. Еще 20 – выгорели дотла.
Масштабный пожар, охвативший площадь в 500 кв.м, уже потушен, добавил глава ХОВА.
Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий вражеского удара БпЛА по рынку «Барабашово» в Харькове.".