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«Прилет» по «Барабашово»: масштабный пожар потушили (фото)

Происшествия 12:13   06.05.2025
Виктория Яковенко
«Прилет» по «Барабашово»: масштабный пожар потушили (фото) Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий вражеского удара БпЛА по рынку «Барабашово» в Харькове.

«Российская армия обстреляла самый большой рынок города, куда приходят за покупками очень многие. Рядом нет ни одного военного объекта или каких-либо потенциальных военных целей!», — отметил Синегубов.

По его данным, в результате «прилетов» ударных БпЛА огнем были повреждены около 90 торговых объектов. Еще 20 – выгорели дотла.

Масштабный пожар, охвативший площадь в 500 кв.м, уже потушен, добавил глава ХОВА.

удар по Барабашово
Фото: Олег Синегубов
удар по Барабашово
Фото: Олег Синегубов
удар по Барабашово
Фото: Олег Синегубов

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий вражеского удара БпЛА по рынку «Барабашово» в Харькове.".