На Харьковском и Купянском направлениях идут бои: Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении одну атаку отбили украинские воины в районе Волчанска, еще один бой продолжается.
На Купянском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызово и в сторону Петропавловки. Идет бой.
«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 102», — отметили в Генштабе.
Читайте также: Враг продвинулся на севере Харьковщины – карта DeepState
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковском и Купянском направлениях идут бои: Генштаб ВСУ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".