На Харьковском и Купянском направлениях идут бои: Генштаб ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении одну атаку отбили украинские воины в районе Волчанска, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызово и в сторону Петропавловки. Идет бой.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 102», — отметили в Генштабе.