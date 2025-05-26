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На Харьковском и Купянском направлениях идут бои: Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:48   26.05.2025
Виктория Яковенко
На Харьковском и Купянском направлениях идут бои: Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении одну атаку отбили украинские воины в районе Волчанска, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызово и в сторону Петропавловки. Идет бой.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 102», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".